Дружина легенди і тренера " Динамо" Олега Гусєва Маша показала, як проводить відпустку

На фото красуня позувала в чорному бікіні, сидячи на гамаку. Дівчина здалася на пляжі на тлі екзотичних рослин. Волосся у дружини Гусєва були розпущеним, а погляд. Маша відвела від об'єктива. Відомо, що зірка відпочиває Зараз на Мальдівах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відчуваю, цей пост набере багато хейта в коментарях, але, я давно хотіла про це написати .

Так часто зустрічаю висловлювання про те , якою ж повинна бути справжня жінка і що вона повинна встигати, що вміти і як виглядати.

А що ж повинен чоловік ? Я думаю, багато моїх передплатниці погодяться, що зараз дуже мало «нормальних» чоловіків . Турботливий , розумний, Уважний, сміливий і щедрий чоловік ( а ще не ледачий ) - шалено «рідкісний птах».

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Амазонка", "як красиво", "дуже дуже дуже красива дівчинка«,» це точно, зате" диванних мільйонерів "повно", "шалено красива".

Повідомлялося, що колишня дружина екс-капітана «Динамо» Ірина Морозюк посвітила чудовими вигинами, вбравшись в одне боді.

На опублікованій фотографії Морозюк позує в одному боді, ефектно присівши біля камери.

Нагадавши, дружина легенди" Динамо " Гусєва з подружкою позбулися білизни, погравши перед камерою

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