Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе в незвичайному образі на даху

На фото красуня позувала в камуфляжному топі і штанях, а образ доповнила стильними чобітьми вище коліна. Лексі демонструвала ідеальну фігуру, хвалячись видом на даху. Кай на кількох фото показала себе, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Люблю цей наряд", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Шалено красива", "Люблю Лексі"," ти чудова мила", " ви робите все відмінно!", "Ти так добре виглядаєш", "у тебе найкраще спорядження", "як завжди приголомшливо", "Наряд на точку", "зі святом Хеллоуїн, спокуслива Lexi", "найкрасивіша жінка в Instagram", "Доброго ранку, ангел, кохана", "таке приголомшливе видовище", "чудова красуня", "Красиво поцілована ранковим сонцем", "Привіт, моя дорога Лексі, ти такий і виглядаєш абсолютно фантастично".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай похвалилася бездоганною фігурою, обтягнувши її тісним топом.

"Солодше нікуди", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що Лексі Кай в тісному салатовому ТОПі з декольте заливає собі в рот вершки.

Нагадавши, Лексі Кай насилу впихнула гідності в крихітний костюм зі шкіри

А ще Politeka писала, що шикарна Лексі Кай виставила соковитий бюст, осідлавши металевого жеребця

Також Politeka повідомляла, що Лексі Кай в образі "недитячої Барбі" спокусила видом в ліжку



