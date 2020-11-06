Відома українська телеведуча Олександра Лобода, колишня зірка "ПроФутболу", показала себе і розповіла про авто

На фото красуня сиділа в автомобілі, хвалячись ідеальними ніжками в колготах, сукні та косусі, яку залишила розстебнутою. Волосся у Олександри було розпущеним, а образ дівчина доповнила стильними чобітьми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У кого є авто з США? У минулій публікації про авто ви пропонували мені бюджетні варіанти. Але я зупинилася і будемо ловити наступні варіанти", - підписала зірка фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Розгляньте Фієсту... Форд це Форд) я б її вибрав.", "Красуня, завжди "німці " подобалися", "добре вийшла", "ух, апарат", "Божественна дівчина", "Так нахабно не потрібно було натягувати сукню до низу", "Шикарна зачіска", "Красуня яка", "Бомбіта", "Тримайте щелепи", "Саша, диван вибрала?", "А скільки коштує, забули написати в кінці?)", "Чи законно бути такою гарною?", "Чарівною "," Олександра S-класу ".

Повідомлялося, що екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина з'явилася в цікавому образі.

Ірина постала в білій сорочці з краваткою на шиї, а також в короткій плісированій спідничці. Екс-дружина футболіста нагадувала розпусну школярку у відвертому образі: "так гаряча!"

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