Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою легкоатлеткою у світі, показала себе на прогулянці
На фото Аліса здалася в лосинах, топі і кросівках. Зірка йшла по вулиці, а в руках можна побачити сумку для тренувань. Волосся дівчина залишила розпущеним, а руку сховала в кишеню. Шмідт без збентеження похвалилася рельєфним пресом, який не був прихований нарядом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Як зараз виглядають мої дні: тренуюся, їм, сплю, повторюю", - написала дівчина під фото.
Фанати поставили понад 150 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Я тебе обожнюю, це нормально", "Бомба", "найкрасивіша жінка", "милосердя", "найкраща дівчина така чудова", " зрештою, чоловіки і жінки тренуються з однієї і тієї ж причини. Опинитися в прекрасному жіночому тілі", " продовжуй без вихідних!", "Чудова Діва", " я люблю тебе! Мій улюблений бігун!", "Виглядає так добре і приголомшливо! Люблю твою посмішку".
Повідомлялося, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала себе після тренування і розповіла про вихідний.
На фото красуня позує в чорному топі і шортах, спокусливо вигнувшись для фото. Красуня спеціально розпустила волосся, щоб кадр на біговій доріжці вийшов максимально спекотним.
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