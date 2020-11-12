Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе, захоплюючи фанатів

На фото красуня позувала в стрінгах і топі. Усманова стояла перед дзеркалом і демонструвала свій штучний загар. Волосся у дівчини було розпущеним. В одній руці Катерина тримала лосьйон, а в другій телефон, на який знімала своє відображення. Фото вийшло досить пікантним, адже зірка не соромиться показувати свою фігуру, навіть у нижній білизні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Щоб не ходити блідою я користуюся зволожуючим лосьйоном з ефектом автозасмаги", - підписала красуня фото.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, адже Усманова викинула кадри в сторіс, але так і хочеться додати: "ідеальна пружність, праці і поту вкладено чимало".

Повідомлялося, що фітнес-тренер Катерина Усманова, яка прославилася підкачаною фігурою, поділилася секретом краси.

На знімках Катерина Усманова позує за столиком в готелі, вбравшись в короткий літній сарафан. Судячи з усього, на ній немає нижньої білизни. Крім того, красуня без сорому підняла поділ, оголивши стрункі ніжки, захоплюючи фанатів.

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