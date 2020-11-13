Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала, як тримає тіло в тонусі

На кадрі зірка показала себе в спортивному топі і лосинах. Красуня тримала в руках дві гантельки і демонструвала, як займається вдома. Як можна зрозуміти, вона робила болгарські випади. Зірка показала себе з декількох ракурсів, на яких можна оцінити підтягнуту форму красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Болгарські випади - це пожежа", - підписала кадри Усманова.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: кращий ракурс.

Повідомлялося, що відомий фітнес-тренер Катерина Усманова заворожила неймовірною фігурою в купальнику.

На одному з останніх кадрів зірка постала в чорному відвертому купальнику. Катерина встала на карачки, ледь не впустивши бюст з такого сміливого вбрання. При цьому вона також посвітила своїми пружними сідницями.

Ми писали, що популярна фітнес-тренер Катерина Усманова похвалилася спокусливими формами в бікіні.

Так, Усманова показала себе на балконі у вельми відвертому купальнику-бікіні. Блакитний наряд з леопардовим принтом ідеально підкреслив струнку фігуру красуні і її пишні округлості.

Нагадавши, фітнес-тренер Усманова заманила фігуркою, залишившись у стрінгах

А ще Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова задерла топік в спортзалі, змушуючи чоловіків червоніти

Також Politeka повідомляла, що фітнес-тренер Усманова показала, як досягає рельєфного преса



