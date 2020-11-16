Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе і розповіла про час

На фото Бех позувала в шортах, майці і блакитних кросівках. Красуня здалася на біговій доріжці, а образ доповнила годинами на руці. Волосся у Марини були зібрані в косу, яку Романчук взяла однією рукою. Дівчина посміхалася і демонструвала пружне тіло на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Час до вечірнього сеансу", - підписала красуня фото і додала, що в цей момент було 16.27.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже вона була викинута в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "краща в Україні, викликаєш захват".

Повідомлялося, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала неймовірні кадри своїх тренувань.

Так, Марина показала, як стрибає через бар'єр. На ній були одягнені чорні спортивні шортики і короткий топ, які демонтували м'язисту і підтягнуту фігуру красуні.

«Цього разу трохи вище 🤞 🏼 мені це подобається😌", - написала спортсменка під кадром.

Нагадавши, фігуриста Бех-Романчук виринула з басейну, виблискуючи "подружками" в бікіні

А ще Politeka писала, що Бех-Романчук захопила сталевим пресом в крихітному ТОПі, кадри ідеалу

Також Politeka повідомляла, що фігуриста Бех-Романчук влаштувалася на підлозі і козирнула накачаними " булочками»



