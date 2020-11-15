Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала, як розважається на вихідних

На фото Аліса позувала в штанях білого кольору і топі. Красуня стояла в спальні під дахом і знімала себе на телефон в дзеркало. Дівчина закрила телефоном обличчя, а волосся зібрала в хвостик. Другу руку Шмідт сховала в кишеню, а образ доповнила прикрасою на шиї. Спортсменка не соромилася показувати підтягнуту фігуру і рельєфний прес. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку красуні в соціальних мережах.

"Люблю неділю", - підписала фото Аліса Шмідт.

Фанати не залишали коментарів і компліментів, як і не могли поставити лайк фото, так як знімок Аліса викинула в сторіс Instagram, де можна тільки написати в личку Шмідт, але так і хочеться додати: "Краща німкеня, погляд не відірвати".

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На фото Аліса стоїть в чорних шортиках і ТОПі, а образ доповнила шкарпетками. Шмідт позувала біля дверей і фотографувала себе в дзеркало, показуючи ідеальні вигини, які вона знайшла за допомогою тренувань.

Нагадавши, найкрасивіша легкоатлетка Аліса Шмідт блиснула рельєфним пресом у вузькому ТОПі

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