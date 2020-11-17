Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про проблеми
На фото красуня позує в чорному бікіні і окулярах. Красуня позувала у бамбука. Дівчина взялася однією рукою за талію, а іншою за волосся. Зірка похвалилася витонченою фігурою і засмагою, який ідеально виглядав на Усмановій. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Чому вага стоїть на місці?
"Перейшла на ПП, старанно тренуюся, купила новорічне плаття на два розміри менше, а вага все коштує».
"Класна старушка": 47-річна Корольова оголила зону декольте по максимуму, відповівши на зраду Тарзана
Приваблива "наречена" Харламова показала бюст, змусивши чоловіків забути про пристойність: "Батони..."
"Швидка" забрала Влада Яму з ефіру "Танців з зірками", в якому він зараз стані: "Станцював...", фото
Курс валют пустять на дно, НБУ змінив позиції гривні: що буде з доларом
Підніміть руки, хто знайомий з такою ситуацією?
Не поспішайте здаватися!
Давайте розберемо причини, які найчастіше заважають схуднути", - написала Катерина під фото.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
Класна"," красуня", " ПМЖ(спробуй менше жерти ) і все буде ок)", " про запуск метаболізму водою з лимоном-це доведено взагалі?) звучить трохи антинауково", "ідеальна жінка".
Повідомлялося, що популярна російська фітнес-тренер Катерина Усманова показала свої найкрасивіші образи.
Так, на одному з фото вона постала в червоному купальнику, а зверху накинула білу сорочку. На фото видно розкішну фігуру зірки фітнесу. Особливо вражає промальований прес.
Нагадавши, спокуслива фітнес-модель Усманова влаштувала гаряче тренування вдома
А ще Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова заманила фігуркою, залишившись у стрінгах
Також Politeka повідомляла, що фітнес-тренер Усманова задерла топік в спортзалі, змушуючи чоловіків червоніти