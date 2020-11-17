Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про проблеми

На фото красуня позує в чорному бікіні і окулярах. Красуня позувала у бамбука. Дівчина взялася однією рукою за талію, а іншою за волосся. Зірка похвалилася витонченою фігурою і засмагою, який ідеально виглядав на Усмановій. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чому вага стоїть на місці?

"Перейшла на ПП, старанно тренуюся, купила новорічне плаття на два розміри менше, а вага все коштує».

Підніміть руки, хто знайомий з такою ситуацією?

Не поспішайте здаватися!

Давайте розберемо причини, які найчастіше заважають схуднути", - написала Катерина під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

Класна"," красуня", " ПМЖ(спробуй менше жерти ) і все буде ок)", " про запуск метаболізму водою з лимоном-це доведено взагалі?) звучить трохи антинауково", "ідеальна жінка".

Повідомлялося, що популярна російська фітнес-тренер Катерина Усманова показала свої найкрасивіші образи.

Так, на одному з фото вона постала в червоному купальнику, а зверху накинула білу сорочку. На фото видно розкішну фігуру зірки фітнесу. Особливо вражає промальований прес.

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