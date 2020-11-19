Наречена футболіста "Динамо" Артема Шабанова показала, як релаксує у ванній
На кадрах Юліанна, так звуть дівчину, позувала у футболці і з рушником на голові. Дівчина почала свої рухи, задираючи наряд і заграючи з аудиторією. Красуня пустилася в танок, радуючи ефектними рухами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ось навіщо мені це все?! Я просто хочу танцювати!
Вчора я була дуже морально вбита. Як свідчить напис на кільці Соломона: "все проходить, пройде і це..."(мій прям девіз по життю) - сьогодні мені легше.
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Але так само, не потрібно забути про напис на внутрішній стороні " але дещо залишається...",- написала Юліанна.
Фанати подивилися ролик майже 700 разів і написали коментарі:
"Що за Діва?", "Хай буде що буде, коротше", " Мадам. Ви сама по собі дивовижна"," вії аж до екрану дістають", " так.... Тризуб на футболці-заліковий!!! Клас", "відразу ж згадав пісню, "Зомб" - вона горить.На танцполі. Пластика бомба".
Повідомлялося, що наречена українського футболіста Артема Шабанова Юля показала, за що її вибрав зірковий спортсмен.
На фото Юля позує в чорних туфлях і білизні, стоячи біля ліжка. Красуня показала ідеальні довгі ноги і свою фігуру, якій можна тільки позаздрити.
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