Російська фітнес-тренер Катерина Усманова показала результати тренувань
На фото Усманова позує в чорних трусиках і білому топі. Красуня потягнула за нижню білизну, роблячи кадр більш жарким. Волосся Катерина вирішила залишити розпущеним, а знімала себе в дзеркало, демонструючи точену фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на аккаунт знаменитості в соціальних мережах.
"Почнемо з цього", - підписала фото красуня.
"Перш ніж я одягну труси з начосом і кожух", - додала Усманова під фото.
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Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "Така худенька".
Раніше ми повідомляли, що російська фітнес-тренер Катерина Усманова показала свої найгарячіші образи.
Так, на одному з фото вона постала в червоному купальнику, а зверху накинула білу сорочку. На фото видно шикарну фігуру зірки спорту. Особливо вражає промальований животик.
Повідомлялося, популярна фітнес-тренер Катерина Усманова вразила розкішними формами під час відпочинку на морі в мініатюрному купальнику.
Нагадавши, фітнес-тренер Усманова в бікіні захопила точеними вигинами
Також Politeka писала, що спокуслива фітнес-модель Усманова влаштувала гаряче тренування вдома
А ще Politeka повідомляла, що фітнес-тренер Усманова заманила фігуркою, залишившись у стрінгах