Російська фітнес-тренер Катерина Усманова показала результати тренувань

На фото Усманова позує в чорних трусиках і білому топі. Красуня потягнула за нижню білизну, роблячи кадр більш жарким. Волосся Катерина вирішила залишити розпущеним, а знімала себе в дзеркало, демонструючи точену фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на аккаунт знаменитості в соціальних мережах.

"Почнемо з цього", - підписала фото красуня.

"Перш ніж я одягну труси з начосом і кожух", - додала Усманова під фото.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "Така худенька".

Раніше ми повідомляли, що російська фітнес-тренер Катерина Усманова показала свої найгарячіші образи.

Так, на одному з фото вона постала в червоному купальнику, а зверху накинула білу сорочку. На фото видно шикарну фігуру зірки спорту. Особливо вражає промальований животик.

Повідомлялося, популярна фітнес-тренер Катерина Усманова вразила розкішними формами під час відпочинку на морі в мініатюрному купальнику.

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