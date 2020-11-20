Відома модель Катерина Усманова показала себе під час спекотного тренування

На кадрах Усманова стала на місток і почала рухати сідницями. Красуня була в топі, лосинах і кросівках. Катерина для заняття використовувала дві гантельки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Улюблена вправа всіх фітоняшек

Сідничний місток

Дивіться відео і повторюйте за Катею

А який улюблений день у році у всіх фітоняшек?",- написала дівчина під кадрами.

Фанати подивилися більше 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Гантелі по скільки кг?!", "Які групи м'язів тут гойдаються? найбільше", "найпотужніша", "сьогодні сідничний місток не робила, сьогодні у мене була Румунська тяга", " О, так!", "А якщо робити тільки цю вправу, буде попа рости?", "Я робила місток щоранку по сто разів. Це не добре, зробила собі ями на сідницях. Випадами виправила, знайте міру".

Раніше ми повідомляли, що російська спортивна модель і тренер Катерина Усманова показала свої найгарячіші образи.

Так, на одному з кадрів вона з'явилася в червоному купальнику, а зверху накинула білу сорочку. На фото видно шикарну фігуру зірки спорту. Особливо радує промальований животик.

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