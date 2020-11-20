Відома модель Юлианна, наречена гравця "Динамо" Артема Шабанова, показала себе в спокусливому образі

На фото "фантастична" Юліанна позує в сукні з великим декольте. Образ дівчина доповнила кількома ланцюжками на шиї, а волосся залишила розпущеним. Модель посміхалася, сидячи на стільці. Телефон, на який знімали наречену Шабанова, розпізнав 2 особи в красуні, одним з яких став бюст Юліанни. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось так і живемо", - підписала кадр модель.

"На фото кілька осіб.Виберіть одне для продовження", - написала програма, розпізнаючи фотографію.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією. Все через те, що дівчина викинула кадр в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

Повідомлялося, що наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія блиснула ідеальною фігурою в розкішному костюмі.

Костюм складався з довгої спідниці, яку дівчина акуратно розклала на траві. До спідниці йшов короткий топ з мереживом, який підкреслив красиві форми дівчини, зробивши акцент на найсолодших місцях – грудях і плоскому животику. Образ Юлія доповнила солом'яним капелюшком, а волосся залишила розпущеним.

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