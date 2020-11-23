Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова роздяглася заради спекотного фото

Відомий тренер показала свою фігуру в домашній обстановці, пише Politeka.net.

Усманова займалася спортом з самого дитинства. Дівчина не планувала пов'язувати своє життя зі спортом, тому вона закінчила навчання в університеті за спеціальністю маркетингу та менеджменту.

Однак у 2010 році Катерина познайомилася з тренером Олександром Усмановим, який став допомагати їй «робити» фігуру. З того часу кар'єра в спорті злетіла вгору.

Усманова розробила власну лінію спортивного одягу та купальників, проводить курси спортивних занять та інше.

Зараз на сторінку знаменитості в Instagram підписані 3,4 мільйона осіб. Блондинка регулярно балує шанувальників жаркими кадрами.

Так, тренер розмістила кадри в червоному бікіні. Відео були зроблені біля дзеркала вдома у зірки. Модель дала помилуватися своїми пружними частинами тіла, тим самим вона викликає захоплення.

Примітно, що красуня вже встановила ялинку, готуючись до новорічних свят.

Нагадаємо, Катерина Усманова сіла за столик з дзеркалом і почала наводити марафет.

Усманова була в тугому топіку з глибоким декольте з якого виставився бюст. Тканина стиснула принади разом, тому вони здавалися ще спокусливішими.

Раніше повідомлялося, що Катерина Усманова встала на місток і почала рухати сідницями. Красуня була в топі, лосинах і кросівках. Катерина для заняття використовувала дві гантельки.

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Нагадавши, фітнес-тренер Усманова в бікіні захопила точеними вигинами

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