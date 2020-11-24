Відома спортсменка Аліса Шмідт, яка стала найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала себе і розповіла про важкий тиждень

На фото Аліса стояла в кросівках, лосинах і топіку. Зірка позувала на стадіоні, залишивши волосся розпущеним. Дівчина в руках тримала шейкер, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні починається важкий тиждень тренувань. Я буду тримати вас в курсі, як вона проходить", - написала зірка під публікацією.

Фанати поставили 111 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я люблю тебе, привіт з Ірану", "ідеальна блондинка ангел", "прекрасне фото" ," найгарячіша дівчина в світі"," ти найкраща"," неймовірно красиво"," чудова фігура"," Ти мене надихаєш Аліка", " як виглядає ідеальна дівчина Німеччини? Ось вона", " Аліка, скільки разів на тиждень ти тренуєшся?", "Така красива картинка, спасибі і гарного вечора", " ви говорите по-англійськи?".

Ми писали, що німецька спортсменка Аліса Шмідт показала спокусливе тіло перед тренуванням.

На фото красуня позує в короткому чорному топі і шортах, стоячи в профіль до камери. Аліса доповнила образ бездротовими навушниками і повернула голову, щоб дивитися прямо в об'єктив камери.

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