Відома модель і фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про схуднення
На фото Катерина позує в бікіні їх мотузочок. Красуня на першому фото обіймає свого чоловіка, а на другому - чоловік взявся за сідниці моделі, приготувавшись поцілувати красуню. Пара стояла біля басейну і виглядала щасливо. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Або як горезвісний целюліт змушує йти на відчайдушні заходи?",- написала красуня.
Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
"Все таки ваша крихітка Татова доча"," такі щасливі жопастики"," але сідниці фантастика, навіть з ним", " Катерина Перша дівчина з красивою фігурою на яку я підписався в Instagram!! За цей довгий час нічого не змінилося, найкрасивіша фігура Instagram!!!!!".
Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова роздяглася заради спекотного фото.
Усманова займалася спортом з самого дитинства. Дівчина не планувала пов'язувати своє життя зі спортом, тому вона закінчила навчання в університеті за спеціальністю маркетингу та менеджменту.
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