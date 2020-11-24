Відома модель і фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про схуднення

На фото Катерина позує в бікіні їх мотузочок. Красуня на першому фото обіймає свого чоловіка, а на другому - чоловік взявся за сідниці моделі, приготувавшись поцілувати красуню. Пара стояла біля басейну і виглядала щасливо. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чоловіки VS жінки: хто як худне?

Знайома ситуація, коли незважаючи на тренування і харчування, животик все ніяк не хоче йти?

Або як горезвісний целюліт змушує йти на відчайдушні заходи?",- написала красуня.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Все таки ваша крихітка Татова доча"," такі щасливі жопастики"," але сідниці фантастика, навіть з ним", " Катерина Перша дівчина з красивою фігурою на яку я підписався в Instagram!! За цей довгий час нічого не змінилося, найкрасивіша фігура Instagram!!!!!".

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова роздяглася заради спекотного фото.

Усманова займалася спортом з самого дитинства. Дівчина не планувала пов'язувати своє життя зі спортом, тому вона закінчила навчання в університеті за спеціальністю маркетингу та менеджменту.

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