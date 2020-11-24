Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який раніше грав у "Динамо", викликала фурор жарким танцем

Зірка мережі вигиналася у відвертому вбранні, передає Politeka.net. Варто відзначити, що пекуча блондинка ніколи не відрізнялася скромністю, її фото і відео в мережі вражають сміливістю.

Цього разу красуня розмістила в сторіс кадри, на якому її зняли знизу. Зірка всіляко згиналася, демонструючи красиве тіло.

Пишні груди ледь не вивалювалися з вирізу топіка. Видно, що красуня без білизни, що ще більше розохотило її глядачів - просто "безсоромна" блонда.

Зірка мережі також одягла спідничку з розрізами, з-під якої виблискували накачані рівні ніжки.

Доповнили образ блискучі сережки у вухах.

Ірина дивилася в камеру, при цьому її спідниця піднялася на вітрі і в результаті оголилося стегно.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Однак, ймовірно, блондинку засипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Ірина Морозюк стояла біля дзеркала в спортивних лосинах і обтягуючій тісній водолазці. Кофта була настільки тісною, що величезні принади дівчини ледь не розірвали її. Через кофту проглядався пірсинг на інтимному місці Ірини.

Зірка мережі розповіла, що психолог порівняв її з чорною ікрою.

Нагадаємо, Ірина Морозюк позувала в одному боді, ефектно присівши біля камери. Завдяки цьому, можна було оцінити красу знаменитості, що і зробили її шанувальники.

"Якщо кросівки, то....» - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі були вражені побаченим і написали їй багато приємного.

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