Популярна фітнес-модель Ніколь Амато вразила красою, позбувшись "зайвої" білизни на відпочинку

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Нехай ваше свято буде плідним 🍉 .... Дякую всім вам. Щасливого Дня подяки", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Амато позує в одному бікіні, прикривши пружні форми за допомогою «диньок». Шанувальники прийшли в неймовірний захват від побаченої краси.

"Так неймовірно і божественно«,» дуже мило виглядаєш«,» вау, до чого ж ти хороша. Плодовита", - пишуть вони.

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На фото Ніколь позує зовсім без одягу і білизни. Модель стояла серед гілок дерева, які прикрили всі найпікантніші місця. На дівчині можна побачити безліч білих смужок, які зробили образ ще гаряче.

Фанати не ставили лайки й не писали Коментарі під фото, але так і хочеться додати: "Королева амазонок, прибери листочок".

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