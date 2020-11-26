Популярна фітнес-модель Ніколь Амато вразила красою, позбувшись "зайвої" білизни на відпочинку
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Нехай ваше свято буде плідним 🍉 .... Дякую всім вам. Щасливого Дня подяки", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Амато позує в одному бікіні, прикривши пружні форми за допомогою «диньок». Шанувальники прийшли в неймовірний захват від побаченої краси.
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"Так неймовірно і божественно«,» дуже мило виглядаєш«,» вау, до чого ж ти хороша. Плодовита", - пишуть вони.
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На фото Ніколь позує зовсім без одягу і білизни. Модель стояла серед гілок дерева, які прикрили всі найпікантніші місця. На дівчині можна побачити безліч білих смужок, які зробили образ ще гаряче.
Фанати не ставили лайки й не писали Коментарі під фото, але так і хочеться додати: "Королева амазонок, прибери листочок".
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