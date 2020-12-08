Відома співачка Ані Лорак показала себе в незвичайному вбранні

Як пише Politeka.net, нові знімки артистка з "Пісні року" показала у своєму Instagram.

"Пам'ятаю маленькою дівчинкою я дивилася цей фестиваль і мріяла, щоб одного разу мою пісню назвали піснею року. Сьогодні у мене безліч нагород і всі вони виткані з вашої любові! 🙏 🏻 Спасибі, що завжди поруч, наша любов взаємна!",- написала артистка.

Лорак з'явилася на заході в блискучому брючному костюмі, що складається з піджака і колгот (принаймні саме на них найбільше схожа нижня частина). Наряд щільно стягував талію співачки, а ось стегна на тлі виглядали вже дуже "видатними".

Також співачка змінила зачіску. На заході вона з'явилася з волоссям, укладеними хвилями.

Вигляд Лорак активно коментують користувачі Мережі.

"Яка ви красива 😍 😍 😍справжня діва 😍 😍 😍 найкраща і улюблена 😍 😍 😍 дивлячись на Вас, завжди піднімається настрій», «яка ж ви шикарна жінка», «Кароліна, вам дуже йдуть такі кучерики хвилями...", "Ви звичайно красива, але костюм не дуже йде . З вашою то п'ятою точкою", "мабуть намагається на Джей Ло бути схожою..., проте..., не сильно виходить. Та й не треба! Сама Ані Красуня і зі своєю родзинкою», "губи ще більше виросли", - коментують фото Кароліни.

Нагадаємо, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

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