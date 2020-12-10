Український співачка Анна Корсун, відома як MARUV, показала, як виглядає вдома
Як пише Politeka.net, новим знімком артистка поділилася в Instagram.
MARUV регулярно постить вельми пікантні знімки в екзотичних наряду, не соромлячись демонструвати своє тіло в найрізноманітніших позах. Цього ж разу співачка вирішила показати себе домашню. Хоча фото теж виявилося не без родзинки.
"На домашньому", - коротко підписала вона опубліковане в» сторіс" фото.
MARUV позує стоячи перед дзеркалом. Співачка показала себе практично в повний зріст. На ній надітий халат персикового кольору з чорною мереживною окантовкою. Співачка відставила ногу вбік так, що підлоги халата відчинилися, і здалася мереживна білизна.
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Схоже, що MARUV зафіксована без макіяжу. Коротке волосся вона зібрала і пов'язала масивний чорний бант.
Артистка склала губи, як для поцілунку, і дивиться в телефон.
Раніше ми писали, що MARUV спокусила пікантним танцем з подругою. Красуня потрусила п'ятою точкою, чим звела з розуму своїх шанувальників.
Для акту спокушання MARUV одягла короткі шорти і взуття на високих підборах.
Нагадаємо, що пошлячка MARUV заговорила про» кисок«, змусивши зірку 90-х червоніти:»гидко дивитися".
Як повідомляла Politeka, епатажна MARUV в прозорому корсеті і панчохах повипендрювалася з подружками під ялинкою: "знімаємо красу!".
Також Politeka писала, що безсоромна MARUV показала свою любов у вузенькому корсеті: ідеальний кадр.