Український співачка Анна Корсун, відома як MARUV, показала, як виглядає вдома

Як пише Politeka.net, новим знімком артистка поділилася в Instagram.

MARUV регулярно постить вельми пікантні знімки в екзотичних наряду, не соромлячись демонструвати своє тіло в найрізноманітніших позах. Цього ж разу співачка вирішила показати себе домашню. Хоча фото теж виявилося не без родзинки.

"На домашньому", - коротко підписала вона опубліковане в» сторіс" фото.

MARUV позує стоячи перед дзеркалом. Співачка показала себе практично в повний зріст. На ній надітий халат персикового кольору з чорною мереживною окантовкою. Співачка відставила ногу вбік так, що підлоги халата відчинилися, і здалася мереживна білизна.

Схоже, що MARUV зафіксована без макіяжу. Коротке волосся вона зібрала і пов'язала масивний чорний бант.

Артистка склала губи, як для поцілунку, і дивиться в телефон.

Раніше ми писали, що MARUV спокусила пікантним танцем з подругою. Красуня потрусила п'ятою точкою, чим звела з розуму своїх шанувальників.

Для акту спокушання MARUV одягла короткі шорти і взуття на високих підборах.

Нагадаємо, що пошлячка MARUV заговорила про» кисок«, змусивши зірку 90-х червоніти:»гидко дивитися".

Як повідомляла Politeka, епатажна MARUV в прозорому корсеті і панчохах повипендрювалася з подружками під ялинкою: "знімаємо красу!".

Також Politeka писала, що безсоромна MARUV показала свою любов у вузенькому корсеті: ідеальний кадр.