Епатажна співачка Оля Полякова вже точно вміє дивувати публіку

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в несподіваному образі на проекті "Маска", де вона виступає в ролі одного з п'яти детективів.

Дівчина з'явилася в ефірі в білому банному халатику, з рушником на голові - однак, це аж ніяк не упущення, а ретельно продуманий образ. З ефіру в ефір Оля намагається виглядати яскраво і незабутньо. Правда, деякі впевнені, що артистка трохи переборщила зі спробами виділятися. Так, останнім часом публіка прямо-таки не впізнає Полякову - всі дивуються, що зірка сильно змінилася і гадають, що саме вона зробила з собою.

Оля відреагувала на зауваження шанувальників.

"Я прям з душу і в # маска!!!! Всі пишуть, що я дико змінилася! Давайте версії, що я відрізала, а що пришила?😂", - йдеться в підписі.

Користувачі не стали тягнути гуму й тут же почали залишати в коментарях свої припущення з приводу перевтілення артистки. Деякі впевнені, що Полякова зверталася за допомогою до пластичного хірурга, інші пов'язують її метафорфози зі зміною візажиста.

"Лінзи та макіяж ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ось весь секрет! Але дуже круто"

"Все-таки підтяжка обличчя точно була"

"Візажиста поміняли😂 😍" - "не поміняли, а придбали))"

"Завжди красива! Але макіяж на цьому шоу змінив до невпізнання 😉"

"Нічого не змінилося! Тонна макіяжу і незрозумілий образ!"

"Все відрізала, а потім все пришила"

"Форма носа змінилася"

"Губи збільшили😊"

"Це не Ви. Дочка може?"

"Це все процедури в салоні вони Олю роблять красивіше, плюс якісний макіяж, в цьому шоу у Олі дуже круті образи, чекаємо ще нових☺"

Нагадаємо, пишногруда Полякова перетворилася до невпізнання і засвітила зайве під халатом.

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