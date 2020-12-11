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Популярна українська співачка MARUV спокусила шанувальників, показавшись в одних панчохах і боді

Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці зірки в TikTok.

"Новий рік до нас мчить. Скоро все трапиться", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому ролику MARUV постає в образі «новорічного подарунка», примірявши яскраво червоне боді й панчохи. Доповнювали образ красуні святковий капелюх і рукавички.

"Снігуронька виросла", "найкрутіший Санта", "О так! Ось це Снігуронька", "хм, цікавий такий новий рік виходить", "це однозначно вау", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, українська співачка MARUV похвалилася бездоганною фігурою, зігнувшись до непристойності в пристрасному танці

"Комплект від ... 🔥 🔥 🔥 Якщо хочеш такий же, то захочи в онлайн магазин в інсті й замовляй 😉 це обмежений тираж, їх всього 10 штук», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах MARUV спокусливо танцює на камеру, демонструючи свої бездоганні форми в різних позах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Нагадаємо, що пошлячка MARUV заговорила про» кисок«, змусивши зірку 90-х червоніти:»гидко дивитися".

Як повідомляла Politeka, епатажна MARUV в прозорому корсеті і панчохах повипендрювалася з подружками під ялинкою: "знімаємо красу!".

Також Politeka писала, що безсоромна MARUV показала свою любов у вузенькому корсеті: ідеальний кадр.