Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів
На фото модель показала себе в спідниці в сіточку і бюстгальтері. Дівчина сидить на дивані і вигинає спинку, щоб виставити бюст шостого розміру вперед, роблячи кадр максимально спокусливим. Анастасія зібрала волосся в ховст, а образ доповнила сережками у вухах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 5 тисячі лайків і написали коментарі:
"Красиве і сексуальне у всьому її чудовому тілі"," Доброго ранку красуня", " з суботою, прекрасна принцеса ... Гарного дня, як ти ... Благословення, поцілунки ... Люблю тебе", " Красива жінка, як мені не завжди хочеться тебе бачити, якщо ти дуже приваблива і в своїй красі ти можеш утримати мене в пастці своїх мереж задоволення. Я тебе обожнюю і завжди буду любити", "красива топ-кішка сексуальна чудова".
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Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко ледь прикрила свій бюст маленьким монокіні.
Модель з шостим розміром бюста, тоненькою талією і неприродно пишними стегнами не перестає дивувати фанатів. Анастасія намагається показувати якомога більш відкриті і яскраві кадри, щоб звертати увагу на себе. Цього разу в яскраво-помаранчевому купальнику на тоненьких лямках зірка не змогла приховати найголовнішого.
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