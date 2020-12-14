Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, показала великі форми в сукні

Зірка доводить до запаморочення об'ємами у вузькому платті, пише Politeka.net. Відома красуня вражає досконалими формами, які гідні заздрості, підкреслюючи їх відвертими нарядами.

Користувачі мережі створюють фан-сторінки, в яких публікують одні з найспекотніших знімків.

Так, зірка одягла білу сукню з красивими рожевими квітами. Величезне декольте, з якого виставився бюст, притягувало погляд.

Модель приспустила тонку бретельку наряду з плечей, додаючи образу пікантності.

Груди Настя стиснула руками, піднімаючи її знизу.

Модель блиснула ніжкою в розрізі розпусного платтячка. Вона розпустила хвилясте волосся і опустила очі.

За 15 годин пост у фан-групі зібрав понад 500 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік спекотної красуні багато компліментів.

"Леді досконалість", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко пройшлася по вулиці в спокусливому топіку, з якого ледь не вивалювалися величезні груди.

Модель йшла недовго, радуючи своїми видами з усіх ракурсів. Її бюст притягував погляд, адже мереживний топік здавався ненадійним, як і його найтонші бретельки. Здавалося, бюст зараз вистрибне, розриваючи одяг.

Нагадаємо, Анастасія Квітко показалася в джинсах і кофтині з величезним декольте. Волосся у красуні були розпущеним, а образ Анастасія доповнила стильним капелюшком і сумкою в руці. Пишний бюст прямо випирав з наряду, адже білизною він не був стиснутий в цей раз.

"Привіт, хлопці, я хочу представити", - написала зірка під фото.

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