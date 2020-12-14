Фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк отримала задоволення й заодно заінтригувала публіку пікантним заняттям

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у Instagram, на яких постала абсолютно голою - косметична шапочка на голові не рахується.

Так, Соня записувала кадри, лежачи на масажному столі - дівчина блиснула "солоденьким", стиснувши апетитний бюст.

"У мене тут еротична ситуація... Красива Танюша робить з мене медову цукерку!", - каже на кадрах Плакидюк, звертаючись до свого майстра, яка ретельно натирала зірку спеціальною сумішшю.

"Танюш, виходить?.. Чого чекати від пана медового масажу?", - продовжила Соня, отримавши у відповідь, що в результаті отримає - ліфтинг і антицелюлітний ефект.

"Народ подумає, що у мене на плечах теж є целюліт, але ні, даремно зраділи - там його немає!", - сміючись заявила Соня, коли майстер почала масажувати їй верхню частину тіла.

Раніше ми повідомляли, Плакидюк збентежила яскравим фото разом з колегою по "топ-моделі" Аллою Костромічовою та дизайнером одягу Андре Таном.

Дівчата поклали руки на стильного красеня, обдарувавши публіку голлівудською посмішкою.

Соня постала на фото в кокетливій сукні в білий горошок з шалено красивим декольте і обручем в тон вбрання.

"Які дівки розкіш ❤️", "яка ж ви красива😍", "Диявол носить прада", "як же Соня змінилася за ці роки, стаєте все краще і краще!", "Одна тільки красива, інші хороші", - відреагував натовп.

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