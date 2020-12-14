Співачка Ані Лорак в екстра короткій сукні похизувалася перед молодими красенями перед молодими красенями

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка на своїй сторінці в Instagram показала нові фото з церемонії «Золотий грамофон».

Ані Лорак здивувала гостей заходу короткою золотистою сукнею з паєтками. Екстремальна довжина вбрання дозволила глядачам помилуватися стрункими ногами артистки, які здавалися ще довшими через босоніжки на високих підборах.

Завдяки переливається золотом сукні Лорак буквально блищала на гламурному заході. Сяючий образ поп-зірки підкреслили великі сережки-кільця і високий хвіст. Макіяж був зроблений з акцентом на очі.

"Такі приємні і радісні зустрічі за лаштунками новорічних концертів», - підписала артистка опубліковані кадри.

Лорак позує на дном фото поруч з Максом Барських, а на іншому –з Niletto.

Раніше ми повідомляли, Лорак ошелешила "натягнутим" обличчям, з'явившись в програмі"Модний вирок". Користувачі тут же заговорили про пластику.

"Сильно натягнула обличчя😬навіщо? Все було так прекрасно🙁", " Рот все ширше... очі все вже...😑Лорак @anilorak зупинись...молодість все одно не повернути 😨", - відреагували в мережі.

Нагадаємо, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше.