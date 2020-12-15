Курс валют в Україні 15 грудня приємно потішить громадян, долар і євро продовжать потерпати від нападок гривні

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Американець з Бенджаміном Франкліном подешевшає ще більше: гривня зміцниться, відібравши 10,05 позицій. Примітно, що гривня атакувала валюту з моменту відкриття торгів, опустивши конкурента на 8,46 пунктів до середини минулого дня.

Євро також виявиться по ударом, хоча і мінімально:гривня "відкусить" 0,61 пункт.

Курс валют в Україні 15 грудня:

100 доларів – 2786,61 грн;

100 євро - 3388,8 грн.

Російський рубль виявиться напрочуд стійким, застигнувши на позначці в 0,38208 грн.

Як відомо, ЄС виділив Україні транш в 623,5 млн євро на більш вигідних умовах, ніж у МВФ - річна ставка 0,125%, і це зміцнює нацвалюту стосовно долара.

"Позитив на ринках викликаний рішенням ЄС виділити Україні 623,5 млн євро за ставкою 0,125% річних з погашенням у 2035 році. Тепер можна з високою ймовірністю очікувати надходження грошей і від МВФ. Зростання прибутковості ОВДП призводить до збільшення позицій нерезидентів в даному інструменті. Це, своєю чергою, знижує тиск на курс національної валюти", - пояснює всі нюанси економіст Андрій Гойлов.

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