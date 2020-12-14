Популярна російська актриса Христина Асмус захопила шанувальників новим чуттєвим образом з кучериками
Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Відкрию вам секрет-вчорашню серію" Золото Геленджика " ми знімали найпершою!! 💥 😳 Страшно було всім. Страшно шалено. І кількість факапів до початку зйомок просто зашкалювало Допустиме 🙈 перші зйомки тривали майже добу! Учасникам було неймовірно складно", - йдеться в повідомленні.
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На опублікованих кадрах Асмус позує в міні-сукні бежевого кольору, а також рожевими кучерявим волоссям і туфлях в колір. На іншому знімку красуня ефектно сіла на крісло, а поруч з нею сидить скандальний актор-україноненависник Іван Охлобистін.
"Образ у вас шикарний 👍 стилісти постаралися" « "чарівний образ», «Кріс, ти просто 💥 образи на мільйон», «фігура – бомба», "на метелика схожа", - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося до цього, відома російська актриса Христина Асмус після кардинальної зміни іміджу продовжила експерименти із зовнішністю і показала результат.
Нагадавши, Асмус збентежила зовнішністю в образі фатальної брюнетки, екс-дружину Харламова не впізнати.
Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим вирішила позбутися розкішного волосся: "сама невдала...".
Також Politeka писала, що вбита горем Асмус відверто розповіла про нещастя, смерть розлучила назавжди.