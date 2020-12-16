Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі і розповіла про кохання

На фото Гюль позує в чорному топі, який тримався в зоні декольте на шпильках. Бахарі доповнила образ чорними трусиками, а волосся зібрала в хвіст. Красуня спокусливо вигнулася і демонструвала всі свої достоїнства фігури. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо ти хочеш мене, ти повинен показати мені любов", - написала зірка під фото

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Так красуня, дитинко", "скільки любові ти хочеш, щоб я тобі дав", "це спека", "ідеальне тіло", "Красиво виглядають персики", "Вау супер така красива фігура улюблена ідеальна дуже дуже сексуальна фігура дорога", "я хотів би загубитися в твоїх вигинах", "міс Instagram, мільярд доларів", " Мені подобається твоє обличчя. Зап'ястя".

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Наряд також підкреслив гарний вигин тонкої талії і пишних стегон. Фігура знаменитості викликає тільки захоплення. Поясок виділив струнку талію, яка кружляє голову.

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