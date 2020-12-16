Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі і розповіла про кохання
На фото Гюль позує в чорному топі, який тримався в зоні декольте на шпильках. Бахарі доповнила образ чорними трусиками, а волосся зібрала в хвіст. Красуня спокусливо вигнулася і демонструвала всі свої достоїнства фігури. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Якщо ти хочеш мене, ти повинен показати мені любов", - написала зірка під фото
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
Красуня-двійник перевершила Надю Дорофєєву в танці, Потапу пора задуматися: "Капець, схожа"
Дружина Олега Винника отримала по заслугах, з'явилися фото: "Серце зупиняється..."
Морози до -16 і дощі вдарять по українцях, погода готує нові тортури після ожеледиці: "З 14 грудня..."
Лободу зі скандалом вигнали з концерту в Росії, кадри просочилися в мережу: "Ми відмовили їй через..."
"Так красуня, дитинко", "скільки любові ти хочеш, щоб я тобі дав", "це спека", "ідеальне тіло", "Красиво виглядають персики", "Вау супер така красива фігура улюблена ідеальна дуже дуже сексуальна фігура дорога", "я хотів би загубитися в твоїх вигинах", "міс Instagram, мільярд доларів", " Мені подобається твоє обличчя. Зап'ястя".
Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі показала шикарну фігуру.
Наряд також підкреслив гарний вигин тонкої талії і пишних стегон. Фігура знаменитості викликає тільки захоплення. Поясок виділив струнку талію, яка кружляє голову.
Нагадаємо, Турецька Кардашьян впустила бюст з занадто тісної кофтинки
А ще Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян подражнила "кокосами" в пікантній сукні зі срібла
Також Politeka писала, що турецька Кардашьян ледь втримала своїх засмаглих "маляток" в топіку без білизни