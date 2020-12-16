Відома модель Ебі Ретчфорд показала спокусливий образ і розповіла про себе

На фото красуня стояла в прозорих панчохах, поясі для них, і трусиках з мотузочок. Ебі розвернулася спиною і заманювала апетитними сідницями, які прямо випирали з бретелей. Волосся дівчина залишила розпущеним, а стояла біля шезлонгів, взявшись за парасольку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не зовсім та дівчина по сусідству;)", - написала красуня.

"Я намагаюся не спрощувати", " тільки сусідка, якщо ваш поштовий індекс...", "Чому в наступному році немає календаря ??", "Вау, дитинко, ти його вбиваєш" ," я б хотів жити по сусідству з тобою!", "Просто вау Ти виглядаєш просто чудово" ," ти можеш бути поруч зі мною", " але ми можемо побажати, що ти була дівчиною по сусідству! Яскраве фото!", "Абсолютне приголомшливе видовище", "Абсолютно приголомшлива, чудова і бездоганна Малятко".

Повідомлялося, що американська модель Ебігейл Ретчфорд вирішила влаштувала спокусливу фотосесію прямо в душовій.

Дівчина почала рекламувати нижню білизну популярних брендів кілька років тому і прославилася досить швидко. Тепер Ебі також почала зніматися для чоловічих журналів, кадри зі зйомки також потрапили в мережу і швидко набрали сотні коментарів на адресу Ретчфорд.

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