Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в свіжому образі

На фото Жизель стояла в піджаку, боді і чоботях. Красуня зачесала волосся назад,, а руки склала на животику. Олівейра здалася напівбоком і хвалилася худими ніжками, відвівши погляд від камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, але так і хочеться додати: "ідеальна досконалість, так і вабить".

Раніше ми повідомляли, що супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret вразила розкішною фігурою, одягнувшись в крихітне бікіні.

Так, красуня в міні-бікіні позує на пляжі, показавши переваги своєї фігури в різних позах. У якийсь момент модель до непристойності натягує білизну, після чого грайливо тікає в море.

"Ох, ці вигини кого хочеш зведуть з розуму", "неземна" « "розкішний вигляд«,» це настільки красиво«,» найкрасивіше відео, яке я бачив сьогодні«," гордість Бразилії!", "бездоганно виглядаєш", - пишуть її шанувальники.

Ми писали, що супермодель з Бразилії Жизель Олівейра вразила фігурою в облягаючому платті.

"Файли з подяки", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Олієйра позує в облягаючому платті з розрізами, демонструючи бездоганні форми у всій красі. Шанувальники буквально "зійшли з розуму" від побаченого.

Нагадаємо, бразильська красуня з Victoria's Secret в сміливому вбранні змусила милуватися собою

А ще Politeka писала, що брюнетка з Victoria's Secret в ультракороткому міні змусила тремтіти

Також Politeka повідомляла, що брюнетка з Victoria's Secret показала найпривабливіше в вирізах купальника



