Популярна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід підкорила фанатів, примірявши крихітний купальник на відпочинку

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

«З подружкою загоряємо", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Білодід позує в одному купальнику, а на плечі у красуні можна помітити маленьку мавпочку.

"Ти дуже красива", " мені варто ревнувати до подружки?", "вогонь виглядаєш!", "вау, які красуні«,» супер – пожежа, і дуже круто виглядаєш«," ця мавпочка хлопчик чи дівчинка?", "розкішний вигляд-пощастило твоєму коханому", - пишуть її шанувальники.

Як відомо, молода і вже знаменита чемпіонка світу з дзюдо, Українка Дарина Білодід на своїй офіційній сторінці в Instagram активно ділиться різними фото і відео. Дівчина із задоволенням показує, як відпочиває, як займається і як проходять її змагання.

Дарина не боїться показати себе справжню, а тому розповідає також секрети догляду за собою. Не так давно дівчина вирішила розкрити секрет ідеальної шкіри.

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