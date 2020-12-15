Американська фітнес-модель Ана Чері подарувала трохи новорічного настрою особистим Селфі
Фітнес-красуня є не тільки моделлю, але ще і професійним тренером, а також власницею магазину зі спортивним одягом. Дівчина звикла показувати фігуру, щоб підкреслити яскравою своїх образів, також Ана зрідка ділиться і особистими Селфі.
Одне з таких порадувало фанатів – Чері блиснула достоїнствами в незвичайній піжамі-коротеньких червоних шортиках з малюнками чоловічків в костюмах, білій майці без рукавів і червоній шапці Санта-Клауса.
Як відомо, днями Ана вирушила на бурхливу вечірку з подругами, де вони разом прикрашали ялинки, веселилися і танцювали з іграшками в руках. Схоже, зірка у всю готується до святкування Нового року.
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"Красива дівчина ❤️❤️; все моє і розкішне💋 💋; красиво, два діаманти💙; моя любов; як дорогоцінний камінь, хороша Малятко🔥 🔥; зі святом, чудова ана️❤️❤️; Омг, які чудові форми; світова Королева, яку я любив; вау !! чудова як завжди, а ти така красива; демонніца просто; 😋 смачно".
Нагадаємо, нещодавно Чері вирушила на відпочинок, звідки продовжує ділитися навіть архівними фото. Тепер на фан-акаунтах також почали ділитися найвдалішими кадрами з Аною. Наприклад, у в'язаному купальнику з квіточкою і високою посадкою на стегнах спортсменка виглядала дуже спокусливо.
"Ідіть по хвилях 🌊 життя не завжди йде так, як ви планували, і все йде в різних напрямках. Ви не можете зупинити хвилі, але можете навчитися рухатися разом з ними. Вони можуть не вести вас в тому напрямку, який ви запланували, але вони приведуть вас саме туди, де ви повинні бути», - сказано на сторінці.
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