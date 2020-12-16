Шоу "Холостячка" з актрисою Ксенією Мішиною добігає кінця: українці затамували подих в очікуванні імені переможця

Як передає Politeka.net, у мережі опублікований анонс фінального ефіру, в якому Мішина, нарешті, зробить свій вибір. Дівчині належить вирішити, з ким вона хоче пов'язати своє подальше життя і хто зможе замінити батька її 8-річному синові Платону (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Нагадаємо, фаворитами Ксенії, які дійшли до фіналу, стали сценарист із "Квартал 95" та ведучий заходів Олександр Еллерт, а також бізнесмен Олексій Тригубенко.

В останньому ефірі Мішина з'явиться в білому вбранні, що складається з ультракороткого топа і розкішної спідниці з довгим шлейом. Зі сльозами на очах дівчина вислухає зізнання в коханні від обох фіналістів, але тільки одному вона віддасть своє серце.

"Є Льоша, в якому я повністю впевнена. Є Саша - прям тут і зараз...", - каже за кадром актриса.

Заінтриговані користувачі гадають в коментарях, кому ж Мішина скаже "так":

"Сподіваюся, що Ксенія вибере Олександра. Між ними справжня хімія... Хоча Олексій дійсно весь такий правильний і "ідеальний", але любов не вибирає за статусом і характером :) іскра або є, або її немає"

"Була Ксенія Мішина, стане Ксенія Сашина 😋"

"Я досі не розумію, як можна говорити, що дуже любиш людину після кількох побачень і без спроби побудови відносин 🤷 перегинають сценаристи"

"Як би банально це не звучало але треба вибирати "тут і зараз", навіть якщо це і не назавжди. Враховуючи всі складнощі життя, думати звичайно потрібно про завтрашній день, але жити сьогодні. Такі моменти незабутні"

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала двох претендентів на її серце: хто залишив шоу за крок від визнання.

Як повідомляла Politeka, фаворит "Холостячки" Мішиної зважився на одкровення перед фіналом.

Також Politeka писала, що "холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли.