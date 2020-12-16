Артисти "Дизель Шоу" перейнялися поетичним духом, вирішивши влучно показати різницю між менталітетом українців і росіян на прикладі Тараса Шевченка та Олександра Пушкіна
Як передає Politeka.net, на YouTube-каналі гумористів опубліковано свіже відео зі згаданим роликом (щоб подивитися, проскрольте вниз).
На кадрах "світило російської поезії" Пушкін постав дещо пафосним. Він різко контрастував з мудрим "кобзарем" Шевченком під час їхнього творчого батлу.
"Як краще підписати послання: "Великим нащадкам гордої країни" або "гордим нащадкам великої країни"?", - мучився Пушкін. "Напиши простіше: росіянам від ефіопа", - порадив йому український колега.
Крім того, Тарас Григорович "товсто" натякнув про те, звідки ростуть біди українців.
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"Можна подумати у вас бід менше, ніж у нас" , - в якийсь момент вимовив Пушикін, отримавши несподівану відповідь від колеги: «У нас буде завжди на одну біду більше, ніж у вас. Тому що Ви наші сусіди".
Також артисти "Дизель Шоу" обіграли в жартівливій формі труднощі перекладу з української на російську мови.
Зокрема, що стосується слів "розуміти" і "понимать".
"Ми намагаємося жити по розуму, а ви — по поняттях», - хвацько закрутив Шевченко.
Природно, російська аудиторія виявилася не в захваті від сценки "Дизель Шоу". Користувачі накинулися в коментарях на артистів, порівнюючи їх зі студією "Квартал 95" та дорікаючи в політичній заангажованості.
"Давайте дизелята в тому ж дусі.. Згорів сарай, гори і хата!!!))"
"Талант від національності не залежить"
"Не приємно, сумний осад від цього номера. А говорили що поза політикою"
"Привіт Дизелям з Петербурга. Що ж Ви так про Пушкіна? Ви говорили про відсутність політики, а по факту?"
"95 й квартал, варіант №2"
"Дуже сильне розчарування, в вас після такого"
"Це ж треба, до такої гидоти опуститися"
"Ехх... люблю ваші шоу), але тут...осадочок залишився... Принижувати одну велику людину, підносити іншу - це неетично"
"Навіть якось гидко стало!"
Нагадаємо, що Булітко та інші зірки " Дизель Шоу "вразили змінами в зовнішності, як Анджеліна Джолі:"такі губошлепики".
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