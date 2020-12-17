ПриватБанк підклав свиню клієнту, який у підсумку втратив гроші

Як передає Politeka.net, про це йдеться в новому відгуку на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

Так, клієнтка Приватбанку розповіла про обман і про те, як її "кинули" на тисячу гривень.

"Будучи клієнтом банку, тільки з не оновленою карткою, мене кинули на тисячу гривень. Користуючись терміналом банку на поповнення, 24 листопада після зарахування тисячі гривень зникло світло, але зарахування не відбулося; після спілкування з оператором колл-центру, запропонували відправити кошти на мобільний номер", - поділилася жінка.

І ось тут почалося найцікавіше: "Заздалегідь знав всі мої дані (оператор, - ред.), тричі перепитав на який номер відправляти кошти, вніс невірний номер, тобто, знаючи мій номер, авторизували якийсь інший. При подальших зверненнях до працівників банку мене не підключали. Вкрай незадоволена роботою співробітників. Працівники або привласнили кошти, або це політика установи. Кошти відправили іншій людині тільки з вини служби підтримки, і надалі не хочуть брати на себе відповідальність".

Раніше ми повідомляли, також українці скаржаться на позбавлення популярних послуг після переходу з одного виду карт на інший. Так, клієнт потрапив у непросту ситуацію, закривши Gold карту і перевипустивши її, як Універсальну.

"Хочу зазначити, що у мене роками стояв кредитний ліміт 45 000, але після перевипуску карти з голд на звичайну, приватбанк відразу в помсту забрав весь ліміт і поставив 0. Подав заявку на збільшення ліміту, але банк відповів, що збільшити не може", - поділився чоловік.

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