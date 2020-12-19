Відома модель Ніколь Потуральски, колишня подружка Бреда Пітта, показала себе на радість фанатів
На фото Ніколь позувала в чорній сукні з великим декольте. Дівчина доповнила образ прикрасами на шиї, а знімала себе дуже близько, акцентуючи погляд на бюсті. Волосся у красуні залишилися розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Природна краса-найкраще, макіяж не потрібен" ," ви зводите їх з розуму", "Без светри, але набагато тепліше"," майже висунув мені очей з цієї картинки"," Красива жінка", " Почекай секунду ... потрібно віддихатися. вау"," скриня з золотом"," найшикарніша душа", " така чарівна ... бережи себе", "красиве і спокусливе декольте", " О боже, це не могло бути більш оголеним, більше стилю було б непогано, хіба у тебе більше немає гарного смаку? О, мій бог", " показувати нічого ... Ти все краще і краще розкриваєшся ... Як ти думаєш, у тебе щось вийде?".
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Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі посвітила фігурою в чорному купальнику.
Цього разу модель постала лежачи боком на дивані. Ніколь одягла чорний купальник на найтонших бретельках, який зводить з розуму.
Велике декольте надавало образу особливої пікантності, а золоті прикраси на шиї стали відмінним акцентом.
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