Танцюючий нотаріус Христина Горняк показала, як розважається з чоловіком, телеведучим Володимиром Остапчуком
Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала в спокусливому вбранні.
Христина показала кадри з вечірки, на якій вони з чоловіком, судячи з усього, в хмільному угарі відпалили по повній.
Так, Горняк продемонструвала струнку фігуру в темній сукні з розпусним розрізом до стегна. На одному з кадрів, на передньому плані дівчина козирнула "нескінченними" ніжками перед сп'янілим чоловіком - той розсівся на підлозі, приклавшись до пляшки.
На інших знімках парочка дуріла і кривлялася перед камерою - схоже, що їм було дуже весело.
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"Йде обертом голова...", - співається в пісні, якою супроводила пост Христина. Очевидно, що композиція обрана не спроста.
"Вечірка року", - а так підписані самі кадри.
Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося зворушливе сімейне відео: Володимир з дружиною нарядили першу в їхньому спільному житті новорічну ялинку. Пара постала в кадрі майже в однакових нарядах: білому верху і джинсах.
Христина повзала на колінах, підіймалася на бильце дивана і час від часу, між розвішуванням дощику та інших прикрас, вони з чоловіком обіймалися і пили каву.
"Все, що я хочу на Різдво, це ти! ❤️ Ура! Ми нарядили нашу красуню, а ви свою???", - підписала кадри дружина телеведучого.
"Такі спритні!🔥 🔥 🔥"; "Аааа, як красиво 😻 такі милі"; "як гармонійно і дуже по-сімейному!!!🔥 ❤", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, над Остапчуком і його дружиною познущалися на очах у всіх, телеведучий зірвався
Також Politeka писала, що дружина Володимира Остапчука у спокусливому бікіні зробила важливе зізнання