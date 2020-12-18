Це треба знати

Чиновники з українського уряду вирішили змінити процедуру виплати пенсії та грошової допомоги

Про це, як розповідає Politeka, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Так, рішення передбачає поступовий перехід до централізованого фінансування виплат громадянам, а також грошової допомоги. Це має допомогти прискорити рух коштів, а також їх зарахування на рахунки пенсіонерів та інших категорій українців Пенсійним фондом.

Крім того, документ передбачає новий затверджений порядок виплат і доставлення пенсії, грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України.

До цього ми розповідали, що в Пенсійному фонді відзвітували про виділення коштів на виплату пенсій українцям у грудні

Так, 17 грудня на ці цілі було виділено 2,5 мільярда гривень. Всього забезпечено фінансування пенсійних виплат у грудні на суму 27,7 мільярда гривень.

Повідомлялося, що напередодні, 16 грудня, на виплату пенсій було спрямовано 1,6 мільярда гривень.

Крім того, українцям розповіли, як і коли виплачуватимуть пенсії.

Нагадавши, скандальне рішення щодо зарплат і пенсій, кого Рада залишила без грошей: "недоотримають тисячі гривень".

Як повідомляла Politeka, нові штрафи вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді: "51 тисяча гривень за...".

Також Politeka писала, що накопичувальні пенсії, в Мінсоцполітики оголосили українцям нові терміни запуску.