ПриватБанк пошарпав нерви клієнту, залишивши його без грошей в чужій країні

Як передає Politeka.net, новий розгромний відгук опублікований на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

За словами обуреного клієнта, під час його перебування за кордоном ПриватБанк закрив доступ до рахунку. З'ясувалося, що робити в подібному випадку, адже відвідати відділення банку не надається можливим.

"Перебуваю за кордоном на карантині. Приват заблокував всі рахунки і аккаунт без попередження. Причина: "наданих Вами раніше особистих даних недостатньо. Будь ласка, зверніться до будь-якого відділення ПриватБанку та разом зі співробітником відділення оновіть дані – це забере 5 хвилин". 5 хвилин! Коли клієнт в іншій країні! Фінансовий номер не дійсний, в чаті тебе не можу впізнати! Підтримка пише:» у вашій ситуації, тільки їхати в Україну«,»на жаль, без варіантів у Вашому випадку". Банк, який кидає своїх клієнтів, блокує ваші гроші. Не допомагає в екстрених ситуаціях і блокує рахунки, коли люди за кордоном! І їм все одно!",- йдеться в повідомленні.

У підсумку, за словами клієнта, ПриватБанк вирішив питання наступним чином:

"Мені закрили будь-які доступи до коштів (Приват24, перекази, покупки). Необхідно за свій рахунок переоформляти карти по приїзду в Україну. Для того, щоб щось купити, відкривають доступ на 1 годину після фото ідентифікації і названої суми, яку хочу витратити".

Раніше ми повідомляли, в іншому відкликання українець поскаржився на проблеми у ПриватБанку з видачею валюти.

"Вирішив зняти 2400 доларів. Спробував перевести ці гроші з віртуальної доларової карти на Т. зв. доларову Digital. Заблокували і приват24, і картки ... судячи з подальших моїх спроб розблокування, у Привату великі проблеми з видачею валюти... вчіться на чужих помилках", - йдеться в скарзі.

У Приватбанку спробували виправдатися і заявили, що заблокували йому карти "з метою безпеки".

Нагадавши, у Приват 24 виявлена серйозна проблема

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