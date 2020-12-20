Відома українська телеведуча Леся Нікітюк постала в стильному образі

Зірка щоразу вражає своїми досконалими вигинами, вигідно їх підкреслюючи, повідомляє Politeka.net.

Цього разу білява кокетка змусила заздрити своїй красі. Нікітюк одягла чорну футболку, яка обтягнула шикарні форми.

Також телеведуча позувала в тісних джинсах, що красиво виділили її стегна і талію.

Завершили образ зірки стильні прикраси.

Леся пильно дивилася в камеру.

У пості українська знаменитість підняла тему благодійності і запропонувала підписникам допомогти дитячій лікарні.

"Цього року Святий Миколай залишиться вдома, самі розумієте ситуацію і його поважний вік😁", - написала зірка.

За чотири години пост зібрав майже 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"Як завжди нереальна😳 🥂❤️", " Вау вау вау😍 🔥", "Лесю,ти крута, спасибі що робиш такі справи! Щастя тобі і любові море!❤ ️ ", "Леся ти шикарна💕 💕 💕 💕"," ти дивовижна обожнюю твій характер😘", " ваааау, красуня😍 😍 😍", "хороша наша Леся Українка ... 😍 😍 ❤ ️ ", "Добру справу зроблено)", "Лесюнька молодчинка👏 👏 👏", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк і її водій під час зйомок шоу "Le Маршрутка" зупинилися біля поля, щоб відпочити від дороги. Після сну знаменитість помітила, що злодії винесли цінний багаж з транспорту.

Нікітюк повідомила, що в першу чергу у них вкрали телефони і навігатор. Після неприємного інциденту зірка повідомила, що тепер буде страхувати свої речі.

Раніше повідомлялося, що Леся Нікітюк записала вже кілька треків, один з яких навіть став саундтреком до тревел-шоу Le Маршрутка. Нікітюк надихнулася українськими дорогами.

Нагадаємо, що безпардонна Нікітюк змусила чоловіків помірятися своїми "достоїнствами": "будемо чекати на Холостячку".

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, слабкодухих просить не дивитися: "як виглядає рана...", фото.

Також Politeka писала, що підхмелена Нікітюк обтягнула апетитні форми тісною сукнею, вигляд ззаду вражає: "Сліпуча!".