Легендарна українська співачка Надя Дорофєєва підкорила фанатів, здивувавши фігурою в латексному вбранні

Як розповідає Politeka, фотографія була розміщена на сторінці знаменитості в Instagram.

"Robo girl" Gorit " - 9 млн», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Дорофєєва позує в латексному вбранні, який мінімально прикриває її бездоганну фігуру. Образ красуня доповнила бездоганною укладкою й окулярами.

"Співаючі труси відпочивають", "шикарна", "дуже красива", "просто бомба", "розкішний вигляд», «бездоганна Краса», «Надя молодець", " це Застібка-блискавка в цікавому місці?)«, "ти просто розумниця", – пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, українська співачка Надя Дорофєєва з новим кольором волосся і стрижкою розповіла про зміни у своєму житті й приєдналася до Тіні Кароль та інших на шоу " Голос країни»

"Він змінив моє життя і зарядив мене неймовірною енергією, якою я ділюся зі своїми слухачами й глядачами, а тепер буду рада поділитися з командою DOROFEEVA в 11 сезоні «Голос країни», - написала вона.

Нагадавши, зі скандалу стартував новий сезон "Голос країни" з Тіною Кароль і Дорофєєвою.

Як повідомляла Politeka, пустотлива Надя Дорофєєва в трусах підбадьорила спокусливими позами:"заздріть тихо".

Також Politeka писала, що щаслива Дорофєєва в зухвалому міні оголила пікантну частину тіла і розважилася з Позитивом.