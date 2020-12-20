Українська співачка Оля Полякова поділилася горем
Як передає Politeka.net, розповіддю артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
За її словами, участь у концерті закінчилася для співачки не кращим чином.
"Ребятушки, всім привіт, 6:57, а я тільки закінчила зйомку. Відморозила ніс, відморозила руки - всі червоні. Дуже замерзла і жахливо втомилася. Спочатку я співала в цьому святковому концерті, а потім ще й вела його. Кажуть, що у артистів легкий хліб покрутити дві години ж * співай у стразах... ага", - розповіла Полякова.
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Артистка також поділилася подробицями свого виступу.
"Вела концерт в трусах, замерзла, як собака", - підсумувала Полякова.
Раніше ми повідомляли, що Оля Полякова опублікувала знімок, на якому позувала в напівпрозорій сукні, ефектно вигинаючись і демонструючи розкішну фігуру у всій красі.
Нагадаємо, пишногруда Полякова перетворилася до невпізнання і засвітила зайве під халатом.
Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в зухвалому міні покрутила "смачненьким" перед Данилком.
Також Politeka писала, що Оля Полякова не встояла перед блакитнооким і помолоділим Андрієм Данилком.