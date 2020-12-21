Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про свої бажання

На фото Нікітіна позувала в шортиках і топі, а на талії можна побачити кофту, якою дівчина обв'язала тіло. Красуня стояла біля вікна і задерла ногу вище голови, хвалячись ефектною розтяжкою. На другому кадрі актриса просто сміялася і взялася руками за волосся. Знімки вийшли веселими і невимушеними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Оп, несподівано. А я літа хочу. За думками на сьогодні все. Хочеш шпагат?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау, до речі я теж так можу, люблю тебе і жіночий квартал", В принципі, в принципі на балконі робити розтяжку можна і взимку)", " всі хочуть! Але реальність інша. Головне щоб фігура була в порядку до літа.Або за,, котлету" можна зробити літо", "ви Сама сама, чекаємо Вас в Одесі".

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Навпочіпки, поруч з Олександром Пікаловим, присіла Ірина Сопонару. Також поруч можна помітити Катерину Нікітіну, Тетяну Песик, Марту Адамчук, Еліну Мбані та інших, тільки Олени Кравець не вистачає.

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