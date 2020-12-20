Популярна українська співачка Надя Дорофєєва підкорила фанатів, показавши бездоганне обличчя крупним планом

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці красуні в Instagram.

"Мої очі тобі все скажуть", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дорофєєва позує у гримера, який доводить до ідеалу і без того гарне обличчя. При цьому знаменитість ефектно "стріляє" очима в кадр.

"Надя, це дуже небезпечний прийом!«," приголомшливі очі», «наскільки ж вони у тебе красиві», «твої очі просто космос», «ну просто вогонь», «від тебе так і віє красою», «неймовірна», "горить моя душа", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що легендарна українська співачка Надя Дорофєєва підкорила фанатів, здивувавши фігурою в латексному вбранні

"Robo girl" Gorit " - 9 млн», - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Дорофєєва позує в латексному вбранні, який мінімально прикриває її бездоганну фігуру. Образ красуня доповнила бездоганною укладанням і окулярами.

Нагадавши, зі скандалу стартував новий сезон "Голос країни" з Тіною Кароль і Дорофєєвою.

Як повідомляла Politeka, пустотлива Надя Дорофєєва в трусах підбадьорила спокусливими позами:"заздріть тихо".

Також Politeka писала, що щаслива Дорофєєва в зухвалому міні оголила пікантну частину тіла і розважилася з Позитивом.