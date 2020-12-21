Зірка показала все, що захоплює

Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, затягнула своє шикарне тіло чорним мереживом

Зірка обпалює досконалостями, вибираючи найсміливіші образи, пише Politeka.net. Відомо, що модель стала набирати популярність, після того, як потрапила на очі одному з відомих фотографів, який був вражений пишними формами Насті.

Згодом модель переїхала з Росії до США, звідки продовжує робити пости з жаркими знімками, що згодом розлітаються по мережі.

Так, в одній з фан-груп опублікували знімок Квітко в мереживному одязі.

Зірка позувала в чорному мереживному боді, що обтягнуло її пишні груди. Нескромне декольте дало помилуватися принадами зірки у всій красі. Тонкі бретельки натягнулися на плечах зірки, прямо впиваючись в шкіру.

Також модель одягла мереживні лосини, які обтягнули її шикарні сідниці.

Різні прикраси і яскравий манікюр доповнили образ.

За 15 годин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали, як захоплюються пишними принадами знаменитості.

"Блискуча", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко позувала в рожевому топіку і тісних джинсах. Модель не одягла ліфчика, що не можна було не помітити, адже крізь тканину проглядалося найінтимніше.

Топік тримався на найтонших бретельках, які впивалися в тіло.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко продемонструвала свій гігантський бюст, який ледь вмістився в простій білій майці. Під неї Анастасія, звичайно, не одягла бюстгальтер, а кокетливо приспустила бретельки, відвівши погляд убік.

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