Популярна українська модель Міла Кузнєцова, у якої 15-й розмір бюста, приголомшила словами на адресу співачки Руслани

Як розповідає Politeka, фотографією вона поділилася у себе в Instagram.

"Добра, позитивна українська казка" #казкистарогомельника " казка де перемагає любов! Дуже рада була зустріти нашу легенду Руслану!» - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Кузнєцова позує в сукні з глибоким декольте, а поруч з нею стоїть усміхнена співачка Руслана.

"Мила, ти дуже класно виглядаєш», «ви дуже класні", " я взагалі обожнюю коли в казках незвичайні і цікаві кінцівки. А ти виглядаєш просто приголомшливо ❤️", "але ти виглядаєш як справжня зірка, а Руслана як твій фанат😊 😊»," обалденная фотографія 😍 ви тут така щаслива😍", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільших натуральних грудей в Україні, показала Спокусливі танці

Кузнєцова танцює в чорних обтягуючих штанях і кофтині зі значним декольте. Модель пластично рухається під музику, проводячи руками по тілу.

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