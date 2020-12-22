У Верховній Раді з'явився законопроект, який покликаний полегшити платежі за комуналка

Йдеться про законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" про оснащення будівель вузлами комерційного обліку за рахунок оператора зовнішніх мереж".

Справа в тому, що на даний момент ті жителі України, які живуть в будинках не обладнаних будинковим лічильником, платять за тепло по площі. І це зазвичай виходить дуже дорого.

Новий проект закону зобов'язує обладнати всі будинки, приєднані до зовнішніх мереж тепло - та гарячого водопостачання, будинковими вузлами обліку теплової енергії та води. А витрати на установку лічильників перекласти на оператора зовнішніх мереж або виконавця відповідної комунальної послуги, так як зараз вони повністю лежать на споживачах комунальних послуг.

На такий крок хочуть піти з урахуванням зростання тарифів і погіршення фінансового стану жителів країни.

Зазначимо, вартість будинкового лічильника коливається приблизно від 10 тисяч гривень до 40 тисяч гривень.

Серед джерел фінансування встановлення лічильників у проекті закону вказані самі підприємства, місцеві бюджети, крім того, зазначається, що лічильник можуть придбати і самі мешканці.

При цьому експерти бачать в цьому свого роду "лазівку" для операторів і постачальників послуг ЖКГ, яким лічильники не дуже вигідні. Так, Оскільки покарання за невстановлення лічильників не передбачені, то мешканцям можуть заявити, що в плані установка лічильника через кілька років, а якщо хочете раніше – ставте самі.

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