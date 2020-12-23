Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і запропонувала сміливу фантазію
На фото Анастасія здалася в джинсах і пальто, яке вирішила залишити розірваним. Образ доповнила Кумейко топіком, який ледве вмістив пишний бюст красуні. Зірка посміхалася на камеру, а руками взялася за голову. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Продовж фразу:
Якби міг(ла)на один день перетворитися на іншу людину, я б став (ла)...
Томна Анджеліна Джолі заплющила очі від задоволення, подражнивши соковитими "персиками" в екстра-декольте: "Цукерка"
Молода дружина Комарова зі "Світу навиворіт" після слів Влада Ями приголомшила заявою: "Так що дивіться!"
"Холостячка" Ксенія Мішина без макіяжу засвітила їх з Еллертом любовне гніздечко: "Важливо створювати..."
"Минає епоха великих": зупинилося серце легендарного чемпіона, Україна в жалобі
Варіанти фраз залежать від вашої фантазії і сміливості", - написала зірка.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Своїм майбутнім чоловіком, щоб дізнатися, де він сволота шляется, коли я без нього тут незаміжня", "найбагатшим в світі, пустив би половину стану на допомогу хворим дітям і незаміжнім сім'ям", "я б хотіла перетворитися в Шахерезаду", "ключ від мого серця", "я б стала своїм другом/подругою, щоб дізнатися як я виглядаю з боку", "такі красиві".
Повідомлялося, що популярна українська Dj Анастасія Кумейко, яка раніше була учасницею групи Nikita, підкорила мережу жарким вбранням.
"Який одяг ви любите найбільше?» - йдеться в тексті повідомлення.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кумейко позує, позбувшись «зайвого» одягу, залишившись в одній сітці. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити рукою, хоча це і вийшло не дуже вміло.
Нагадаємо, апетитна Седокова в міні-шортах викликала фурор, показавши засмаглу " натуру»
Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita Кумейко без білизни притиснула руками апетитні " персики"
А ще Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко в розпусному боді влаштувала Брудні танці на кухні