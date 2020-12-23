Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і запропонувала сміливу фантазію

На фото Анастасія здалася в джинсах і пальто, яке вирішила залишити розірваним. Образ доповнила Кумейко топіком, який ледве вмістив пишний бюст красуні. Зірка посміхалася на камеру, а руками взялася за голову. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Продовж фразу:

Якби міг(ла)на один день перетворитися на іншу людину, я б став (ла)...

Варіанти фраз залежать від вашої фантазії і сміливості", - написала зірка.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Своїм майбутнім чоловіком, щоб дізнатися, де він сволота шляется, коли я без нього тут незаміжня", "найбагатшим в світі, пустив би половину стану на допомогу хворим дітям і незаміжнім сім'ям", "я б хотіла перетворитися в Шахерезаду", "ключ від мого серця", "я б стала своїм другом/подругою, щоб дізнатися як я виглядаю з боку", "такі красиві".

Повідомлялося, що популярна українська Dj Анастасія Кумейко, яка раніше була учасницею групи Nikita, підкорила мережу жарким вбранням.

"Який одяг ви любите найбільше?» - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кумейко позує, позбувшись «зайвого» одягу, залишившись в одній сітці. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити рукою, хоча це і вийшло не дуже вміло.

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