Відома модель Келлі Гейл з "Victoria's Secret" показала, як релаксує на пляжі

На фото Келлі позує в трусиках бікіні. Красуня вирішила не надягати верхню частину купальника, влаштувавшись зручно на мокрому піску біля моря. Дівчина притиснула рукою бюст, ховаючи найпікантніше. Зірка залишила волосся розпущеним, а одну ніжку загнула. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дісталася до Гаваїв", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Побачимося пізніше", "Супер повсякденний Пляжний день", "найкрасивіша і найпривабливіша дівчина", " якби ви спустилися по пляжу і побачили це на пляжі, у вас стався б Серцевий Напад!", "Вау!!!! Ти дуже красива!!", "Я зараз так заздрю", "Абсолютно захоплюючий і приголомшливий пляж, чудовий", "Абсолютно чудова", " Чому ти така красива?", "Ангел в раю".

Повідомлялося, що популярна модель Келлі Гейл з Victoria's Secret спокусила своєю ідеальною фігурою в бікіні.

У новому сторі Келлі Гейл одягла крихітний рожевий купальник, з якого красиво випирав бюст. Зірка розпустила хвилясте волосся, сяюче на сонці і дивилася в камеру.

Нагадаємо, пекуча модель Victoria's Secret в яскравому бікіні дала розглянути свої найапетитніші місця

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